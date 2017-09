Porsches Ring-record is antwoord op critici

Met een tijd van 6 minuut 47,3 seconden heeft Porsche het ronderecord voor productie-auto’s op de wereldberoemde Nordschleife weer in handen. De Duitse sportwagenfabrikant noteerde de snelste tijd met de 911 GT2 RS met Weissach-pakket. De autobouwer hoopt nu alle critici de mond te snoeren.

Was dat nodig? Volgens Andreas Preuninger, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de GT-sportwagens, wel. “Na de lancering van de handgeschakelde Cayman GT4 en 911 R dachten enkele personen dat Porsche zich had gevormd tot fabrikant van rijdersauto’s. Want met deze modellen waren we niet echt snel op het circuit. Wat een onzin. We zijn een motorsportdivisie en zijn aan onze stand verplicht snelle machines te bouwen”, legt de ontwikkelingsbaas uit, die benadrukt met de GT4 en R ook andere kopersgroepen aan te spreken.

Ultiem alfa-mannetje

“Met de GT2 RS kun je ook naar de supermarkt om een boodschap te doen. Dat doe ik zelf ook, en het is nog leuk ook. De GT2 RS laat zien dat we de snelste op de weg en het circuit zijn. Het is de ultieme alfa-mannetje uit de GT-stal.” Preuninger haalt voor de 911 GT2 RS de vorige generatie GT2 RS aan, gebaseerd op de 997. “We hebben de auto volgens dezelfde filosofie ontwikkeld.”

184,11 km/h gemiddeld

Op de Nordschleife bleek de 911 GT2 RS sneller te zijn dan Porsche had verwacht. Hij rondde de 20,6 km lange baan in 6.47,3 minuten af, terwijl de Duitsers op maximaal 7 minuten en 5 seconden uit te komen. De Duitse coureur Lars Kern en de Brit Nick Tandy reden ieder in een exemplaar en wisten beide in de eerste vijf rondes al direct onder het record van 6.52.01, wat door de Lamborghini Huracán Performante was neergezet, te rijden. De gemiddelde snelheid lag op 184,11 km/h.