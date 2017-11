Check uw banksaldo: prijs Audi RS 4 Avant bekend

Nog twee weken en dan opent Audi de orderboeken voor de kakelverse RS 4 Avant, maar de importeur stelt de liefhebbers nu al in de gelegenheid het banksaldo te checken. Het importbedrijf geeft namelijk het prijskaartje vrij.

De nieuwe RS 4 Avant kost € 120.015,-. Voor dat bedrag biedt Audi een supersnelle stationwagon met een 450 pk/600 Nm sterke 2.9 V6-biturbomotor, die van stilstand naar 100 km/h in 4,1 tellen accelereert en een elektronisch afgeregelde topsnelheid haalt van 250 km/h. De vierwielaandrijver is met zijn prijs een stuk duurder dan de 476 pk sterke C63 van Mercedes-AMG. Anders gezegd, voor de 121 mille en een beetje krijg je bij Mercedes-AMG de C63 S met 510 pk. Let wel, dit is scorebordjournalistiek. De aankleding van beide modellen is niet naast elkaar gelegd. Andere concurrenten zijn er niet. BMW en Alfa Romeo bieden hun respectievelijk M3 en Giulia Q alleen als sedan aan.