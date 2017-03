Kan maar net: Subaru WRX STI over een bobsleebaan

Bepaalde lichaamsdelen van Mark Higgins zijn van ultrahard staal (bekijk zijn ‘biggest moment of my life’ bij ruim 240 km/h en je begrijpt wat wij bedoelen). En dat bewijst hij nogmaals door met een Subaru WRX STI over een bobsleebaan te rijden.

“Het is tof om ergens tegenaan te botsen”, zei Higgins ooit in een interview met Autovisie. En dat hij dat vindt, blijkt duidelijk uit de bijgevoegde video. De bobsleebaan in Sankt Moritz is nauwelijks breed genoeg voor de Subaru WRX STI, dus raakt de blauwe rallywagen met regelmaat de wanden. Op 1:34 minuten gaat het zelfs bijna mis met Higgins en zijn Subaru.

“De bobsleebaan in Sanky Moritz is nauwelijks breed genoeg voor de Subaru”

Dezelfde auto overigens waarmee Higgins in de zomer van 2016 zijn eigen Isle of Man TT-record voor vier wielers een stuk scherper zette. De WRX STI werd uitgerust met ijsbanden (met vierhonderd ‘spijkers’ in iedere band), een iets gewijzigde carrosserie, een sterkere rolkooi en een flink stijvere wielophanging.

LEES OOK: SUBARU WRX STI HEEL LICHT BIJGEPUNT

Subaru was oorspronkelijk van plan om journalisten naast Higgins te zetten, maar zag daar uiteindelijk van af. Onder meer doordat Higgins zelf al aangaf dat de kans op een succesvolle ‘bobsleerun’ met de Subaru hooguit vijftig procent was. En hoewel het hem is gelukt, kwam de WRX STI er niet zonder kleerscheuren vanaf.