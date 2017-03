VLF Automotive F1 V10 Roadster is dakloze Force 1

De Dodge Viper heeft niet lang meer te leven, maar gelukkig heeft hij een donorcodicil. Zo mag de eerder onthulde VLF Automotive Force 1 van zijn techniek gebruikmaken en klopt ook in de F1 V10 Roadster zijn tiencilinderhart.

VLF Automotive is een joint venture tussen ontwerper Henrik Fisker en tuner Galpin Auto Sports. Het bedrijf levert de Destino, een Fisker Karma met een dikke Amerikaanse V8, en de tot vijftig stuks gelimiteerde Force 1, waarvan de F1 V10 Roadster de open versie gaat worden.

“De F1 V10 Roadster wordt aangedreven door de 8,4 liter V10 uit de Viper”

De F1 V10 Roadster wordt in april onthuld op de autoshow van Shanghai. Hij wordt aangedreven door dezelfde 8,4 liter Viper-V10 als de Force 1 heeft. De motor is zodanig aangepast dat hij niet langer 649 pk levert (640 bhp, zoals in de Viper), maar 755 pk (745 bhp).

In de handgeschakelde Force 1 zouden die cijfers garant moeten staan voor een 0 naar 100-tijd van 3 seconden (als je vaardig genoeg bent met de koppeling en de pook). Zijn topsnelheid ligt op ongeveer 350 km/h.

VLF Automotive is van plan om de Force 1 in april in productie te nemen. In de Verenigde Staten moet hij precies 268.500 dollar kosten, wat omgerekend bijna 250.000 euro is (exclusief belastingen natuurlijk).

VLF Automotive Force 1 V10